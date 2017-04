Napoli-Juventus 3-2



REINA 4,5: grave la sua indecisione sul primo gol degli ospiti.



HYSAJ 6: troppo basso nel primo tempo, meglio nella ripresa.



KOULIBALY 6,5: mette sempre una toppa sugli errori dei suoi compagni.



CHIRICHES 4,5: nel primo tempo sbaglia praticamente tutto, male anche nella ripresa.



GHOULAM 6: attacca poco nel primo tempo, bene nella ripresa.



DIAWARA 6,5: buona la sua prova in fase di copertura, sbaglia qualche pallone nel finale.



HAMSIK 6: sottotono nel primo tempo, si sveglia nella ripresa.



(dal 75’ PAVOLETTI sv)



ZIELINSKI 6: resta sempre concentrato ma non illumina.



(dall’ 81’ ALLAN sv)



CALLEJON 6: si divora il gol che avrebbe sbloccato la gara, corre come sempre.



MILIK 5: si vede pochissimo, in ritardo.



(dal 61’ MERTENS 6,5: segna dopo pochi secondi il gol del pari, cuore e grinta.



INSIGNE 6,5: prova le sue solite giocate, non fortunato nelle conclusioni.



SARRI 5: la sua squadra gioca bene ma subisce sempre gol alla prima occasione.



JUVENTUS

NETO 4.5: in avvio salva tutto chiudendo senza paura su Callejon, si ripete sul colpo di testa di Milik in avvio di ripresa ma non può nulla sul tiro di Hamsik. L'errore che regala il 2-2 a Mertens cancella tutto quanto fatto di buono in un'ora di gioco.

DANI ALVES 6: quando c'è lui in campo, la Juve trova una fonte di gioco in più molto preziosa. Adrenalinico ai limiti del nervosismo, ma è sempre stato così. Prendere o lasciare.

BONUCCI 6.5: nel primo tempo si vede il miglior Bonucci dell'ultimo periodo, nella ripresa è forse l'unico a non perdere la bussola.

BENATIA 5.5: in questa fase della stagione, se sta bene gioca. Atleticamente dominante, di testa son tutte sue. Perde però colpevolmente l'uno contro uno con Callejon che porta al 3-2 di Insigne.

ALEX SANDRO 6: una chiusura decisiva in anticipo su Callejon, spinge con continuità e la consueta qualità. Anche sfortunato quando serve involontariamente Hamsik per l'1-1,lo è anche di più quando dal suo fallo laterale poi Neto la combina grossa.

RINCON 6: si divora un gol clamoroso, neo in una partita di quantità e precisione in fase di impostazione, motorino inesauribile è fondamentale nel tenere alto il ritmo in mediana finché ne ha (70' PJANIC 5.5: entra nel momento peggiore della Juve, prova a mettere ordine e finisce per fare legna o almeno provarci. Ammonito, salterà la finale).

KHEDIRA 6: questa volta si vede poco, tra Rincon e Sturaro è lui però a fornire equilibrio.

CUADRADO 7: punta sempre Ghoulam, in palla anche se al centro di continui battibecchi con gli avversari. È al centro della partita, partecipa al clima senza tirarsi mai indietro. Perfetto l'assist per Higuain.

DYBALA 6.5: parte sempre lontano dalla porta, appena prende palla viene massaggiato per bene. Con lui in campo però anche Higuain è tutta un'altra cosa. I tempi con cui lancia Cuadrado per l'1-2 sono perfetti (75' BARZAGLI 6: porta centimetri ed esperienza in un finale complicato).

STURARO 6: spesso fa arrabbiare Allegri, ma è decisivo nel servire Higuain in occasione dello 0-1. Un duro vero in una partita dove servivano veri duri (86' LEMINA ng).

HIGUAIN 8: questa volta accetta la sfida replicando colpo su colpo. Non si nasconde, punta il dito contro De Laurentiis prima e durante la partita. Quattro gol in quattro partite contro il Napoli, la rabbia e la gioia per la prima rete vengono fuori senza mezze misure, stessi sentimenti di tutti i compagni che lo sostengono e lo proteggono.

All. ALLEGRI 6.5: cambia tutto rispetto a domenica, per un'ora ha solo ragione lui poi ha comunque ragione lui. Segnato l'1-2 la sua Juve poi patisce tutto l'orgoglio del Napoli e paga a caro prezzo qualche errore individuale, ma resiste quanto basta per conquistare la terza finale di Coppa Italia consecutiva. Ed anche questa è una piccola grande pagina di storia del calcio italiano.