La Juve evidentemente non ne aveva abbastanza, la sensazione è che avesse giocato per lo 0-0. Ma la vittoria del Napoli appare il risultato più giusto, anche se il gruppo di Sarri non ha entusiasmato, perché di fronte si è vista forse la peggior Juve dell'anno. Bene Benatia (fino al corner) e Howedes (solo in marcatura), solo Pjanic dalla cintola in su gioca al suo livello. Dybala e Higuain? Non pervenuti, ancora una volta. E alla fine Allegri, questa volta, sbaglia tante, troppe scelte.

Juventus-Napoli 0-1

JUVENTUS

BUFFON 6: non sempre elegante, ma efficace. Sul gol non poteva forse farci nulla

HOWEDES 6: parte a destra, passa ben presto al centro. Nemmeno due partite in stagione prima della sfida al Napoli, ha lo spessore del campione se Allegri punta su di lui proprio ora. Ottimo in marcatura, rivedibile l'impostazione

BENATIA 5.5: questa volta torna leader della difesa, salva in più di un'occasione, senza dubbio per 89 minuti il migliore della Juve. E' però proprio lui a perdersi Koulibaly in occasione del gol, macchiando una prova quasi perfetta. Proprio come a Madrid.

CHIELLINI sv: la sua partita dura una manciata di minuti (11' LICHTSTEINER 4.5: gettato a freddo nella mischia, la scelta non sortisce lo stesso effetto di Madrid sbagliando tutto quello che si poteva sbagliare)

ASAMOAH 6: parte male, subito un giallo e qualche errore. Poi cresce

KHEDIRA 5.5: fa tutto quello che serve, senza andare in affanno nella zona di campo più pericolosa del Napoli

PJANIC 6.5: la sua punizione deviata dalla barriera bacia il palo al quarto d'ora, sembra il più convinto dei suoi nonostante qualche imprecisione

MATUIDI 6: tra alti e bassi, si conferma indispensabile. Uno dei più grandi rimpianti dell'andata con il Real, la sua esclusione.

DOUGLAS COSTA 6: si batte e si sbatte, gli riesce poco ma ha il merito di provarci sempre (71' MANDZUKIC 5.5: forse questa volta sarebbe servito prima, entra per amministrare più che per provare a vincerla. Missione fallita).

DYBALA 4.5: alla fine non incide, spesso finisce per essere uno contro troppi racimolando al massimo qualche punizione in zone di campo innocue per il Napoli. E dura 45 minuti (46' CUADRADO 5: spreca subito una grande occasione, non entra in partita come dovrebbe)

HIGUAIN 4.5: dominante fino a Londra, all'improvviso ha perso ritmo e condizione. Sua la giocata che porta Albiol a commettere il fallo che per poco Pjanic non trasforma nell'1-0. Troppo poco. Per il resto non azzecca una giocata, sparacchiando palloni qua e là.

All. ALLEGRI 4.5: l'infortunio di Chiellini guasta il piano partita, la mossa Lichtsteiner però non si rivela efficace. Dybala e Higuain lo tradiscono ancora, in generale le scelte fatte, più o meno coraggiose, non pagano. Ed ora lo scudetto è a forte rischio.



