Ama fare gol, tanti, in campo. Sono già 22 quelli messi a segno nella sua prima stagione alla Juventus, tra campionato e Champions League. Ma nella vita di Gonzalo Higuain non c'è soltanto il calcio. La Gazzetta dello Sport di oggi racconta la vita del Pipita a Torino, con poche uscite in bar e ristoranti e qualche serata, in dolce compagnia.



SERATE SENZA TELEFONINI - Tra le grandi passioni di Higuain c'è infatti anche quella per le donne, sempre all'insegna della riservatezza. In qualche giorno di riposo il bomber argentino si è concesso delle serate private al Pick-Up, noto locale torinese, insieme ad alcuni compagni di squadra. E con anche alcune ragazze invitate, ma senza telefonini, che devono restare rigorosamente nelle borse consegnate all'ingresso.