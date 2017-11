La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, fa il punto sull'allenamento odierno a Vinovo: "Sono terminati oggi i rientri di tutti i giocatori che sono stati impegnati, fra gare amichevoli e ufficiali, con le loro Nazionali: si sono uniti infatti al gruppo Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro e Cuadrado, mentre Bentancur usufruisce di due giorni di riposo. La Juventus ha così ricominciato a lavorare a pieno organico in vista della sfida di domenica contro la Sampdoria a Marassi, e lo ha fatto divisa a gruppi: una parte dei giocatori ha infatti disputato una partitella amichevole con la squadra dilettantistica dell’OltrepoVoghera. Per la cronaca la Juve ha messo a segno tre gol, due firmati da Higuain e uno di Claudio Marchisio. Per il resto del gruppo (quasi tutti i “Nazionali” insieme Stefano Sturaro) l’allenamento si è svolto con la palla, focalizzando l’attenzione sul possesso e sull’occupazione degli spazi in campo. Domani si ricomincia: in campo al JTC durante la mattinata".