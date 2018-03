Nelle prossime ore Alex Sandro sosterrà le visite mediche di rito per capire se l’infortunio muscolare subito nel ritiro del brasile lo costringerà a saltare i prossimi due impegni casalinghi contro Milan e Real Madrid. Come riporta Ilbianconero.com in casa Juve c'è apprensione e una volta che il brasiliano avrà svolto gli esami assieme allo staff medico bianconero si saprà se il giocatore sarà in grado di scendere in campo nei prossimi due impegni in campionato e Champions League.