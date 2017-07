La Juventus ha scelto Joao Cancelo come possibile rinforzo per la fascia destra. Il club bianconero sta trattando con il Valencia per abbassare la valutazione di oltre 30 milioni fatta dal club spagnolo e secondo quanto riportato in Spagna da PlazaDeportiva i dirigenti bianconeri stanno provando ad inserire nell'affare il cartellino del gabonese Mario Lemina.