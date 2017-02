Buone notizie per Max Allegri in vista dell'ultima parte di stagione. Mario Lemina, infatti, è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo l'infortunio subito in Coppa d'Africa. Il nazionale del Gabon ha effettuato l'allenamento mattutino assieme ai suoi compagni. Anche Barzagli ha recuperato dalla febbre che lo ha costretto a saltare il match di ieri sera contro l'Inter. Il centrale bianconero dovrebbe essere a disposizione per la trasferta dell'Ezio Scida.