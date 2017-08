FANTACALCIOMERCATO

Lasta per completare la cessione dial: il centrocampista sta sostenendo le visite mediche con i Saints, ultimo step prima di arrivare alla firma e dunque all'ufficialità dell'affare. Lemina, che al Southampton troverà un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano come Gabbiadini, lascia i bianconeri dopo due stagioni, portando nelle casse del club torinese una notevole plusvalenza.La Juve infatti lo aveva prelevato per circa 10 milioni di euro dal Marsiglia, a distanza di due stagioni lo rivende a una cifra maggiorata:, tesoretto che Marotta e Paratici potranno reinvestire per il nuovo centrocampista.