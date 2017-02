Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Stephan Lichtsteiner sarebbe pronto a firmare il rinnovo di contratto con la Juventus in estate. Altro che Inter, squadra a cui venne accostato nella sessione di mercato estiva, quindi. Il terzino svizzero, infatti, fu protagonista di non pochi screzi con la società juventina a cavallo tra la scorsa stagione e questa, il che indusse Allegri a levargli una maglia da titolare e ad escluderlo addirittura dalla lista Champions. Dopo di che, l'ex terzino della Lazio si è ripreso la Juve a partire dal gol realizzato a San Siro contro l'Inter, ha ritrovato la maglia dal 1' ed è stato nuovamente inserito in lista Champions dal tecnico toscano in vista della fase finale.