Stephan Lichtsteiner, difensore della Juventus, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sul Genoa: "Il futuro? Sono concentrato sulla Juventus e su questi mesi fino a giugno, poi vediamo. Pensiero rinnovo? Normale. Bisogna andare in campo e vincere, alla fine non cambia niente. L'esclusione dalla lista Champions per due anni di fila? Sono due cose diverse, la prima volta c'era una ragione diversa rispetto a quest'anno. Quando Allegri me l'ha detto ho sofferto, però comunque non è nella mia natura mollare dopo una delusione. Bisogna anche capire il mister che ha compiuto la scelta".



SUL GENOA - "Sapevamo che sarebbe stata difficile, alla fine ci è mancata brillantezza per l'ultimo passaggio e fare il 2-0. Con i carichi di lavoro che abbiamo fatto era anche normale. Il Napoli? Abbiamo grandissimo rispetto del Napoli, sta facendo molto bene. Noi dobbiamo seguire e fare il suo passo".