A un passo dall'Inter in estate, Stephan Lichtsteiner si è ripreso il posto da titolare alla Juve, complice l'infortunio di Dani Alves; ora la società bianconera vuole rinnovare il contratto dello svizzero, in scadenza a giugno 2017, per un altro anno, così poi da rivenderlo al miglior offerente e non perderlo a zero.