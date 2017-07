Stephan Lichtsteiner vorrebbe rimanere alla Juventus per un'ultima stagione. Lo svizzero, come riportato da Tuttosport, non è convinto delle ipotesi Wolfsburg e Nizza - i due club che si sono interessati a lui - e ha tutta l'intenzione di restare in Serie A. Per questo, solo un'offerta importante da parte di una squadra italiana potrebbe convincerlo a lasciare i bianconeri.