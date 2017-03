La Juve ha esercitato in tempi utili la propria team option a proposito del rinnovo di Stephan Lichtsteiner, quindi vincolato ora fino al 30 giugno 2018. Una situazione che potrebbe e dovrebbe in ogni caso trasformarsi in una sorta di 'sign and trade', con la Juve che non si opporrà ad una cessione all'estero ma si è tutelata circa un suo passaggio a qualche rivale come l'Inter. Ed ora dall'Inghilterra sembra essere già giunta una proposta capace di accontentare tutti: quella del West Ham, che fa sul serio per lo svizzero come riportato dal Green Street Hammers.