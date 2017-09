Un'idea di fine agosto che può tornare di moda per gennaio. Vista l'emergenza sul fronte terzino destro, il ritorno di Pol Lirola è diventato un'opportunità considerata dalla Juventus per dare fiato a Lichtsteiner e De Sciglio. Un'alternativa in più su cui Marotta e Paratici stanno lavorando, le chances di far rientrare il terzino spagnolo in bianconero però al momento sono poche: il Sassuolo punta a trattenerlo fino a giugno, troppo importante il laterale classe '97 nell'economia del gioco di Bucchi. E lo ha confermato il dg del Sassuolo Carnevali, non c'è la volontà di liberare Lirola in anticipo.



PIU' COMPLESSO - Come Spinazzola in estate blindato dall'Atalanta in base agli accordi, anche il Sassuolo ha ancora Lirola in prestito fino al prossimo giugno e non vuole perderlo. Ecco perché la Juve, visti i buonissimi rapporti col club neroverde, valuterà più avanti se insistere oppure andare su altre piste per quel ruolo che andrà sicuramente rinforzato.