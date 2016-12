La Juve non farà calcio champagne, ma intanto per vederla c'è la fila. Lo Juventus Stadium, infatti, è praticamente sempre pieno. In uno scenario, quello italiano, in cui il numero di spettatori negli stadi crolla con una costanza preoccupante, il teatro bianconero è una delle poche eccezioni. Non solo non esiste praticamente posto vuoto, e con i suoi oltre 40.000 spettatori medi a partita, la Juve registra la terza miglior media della Serie A, con un +3.8% rispetto alla scorsa stagione. In crescita, oltre alla Juve, ci sono Torino e Milan, mentre precipitano Roma e Napoli. I dati sono evidenziati da Tuttosport e resi pubblici dall'Osservatorio del Calcio Italiano.