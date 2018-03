La Juve lo ha curato. Lo ha aspettato. Lo ha rilanciato. Ed ora che Kwadwo Asamoah è pronto a confermarsi importante più che mai, il ghanese potrebbe lasciare la Juve. A parametro zero. Perché le trattative per il rinnovo proseguono senza però giungere ancora ad una svolta decisiva, mentre l'Asamoah ritrovato dell'ultima stagione è tornato ad essere obiettivo vero di grandi squadre in Italia e all'estero. Così, se ad agosto il suo passaggio al Galatasaray è sfumato a causa del mancato rientro anticipato di Spinazzola, ora sono ben altre le formazioni interessate ad Asamoah: ci ha provato il Milan, ci ha pensato anche il Napoli. Ma se pure da Spagna e Francia arrivano proposte importanti al fianco a quelle di Besiktas e Galatasaray, in pole position rimane l'Inter. Sembra proprio l'offerta dei nerazzurri ad aver convinto Asamoah: un triennale da 3,5 milioni di euro netti con premi, con un ruolo centrale nel progetto di crescita dei nerazzurri. Una proposta in grado di convincere il ghanese, che forse proprio per questo motivo sta temporeggiando riguardo all'offerta di rinnovo ricevuta dalla Juve.

INDISPENSABILE – Si avvicina ad ampie falcate verso l'Inter, dunque. Eppure proprio ora Asamoah è pronto ad esser ancor più importante all'interno del gruppo di Max Allegri. Da gennaio 2017 è diventato lui il vice Alex Sandro dopo l'addio di Evra, ritrovando smalto e continuità da terzino sinistro. Una svolta tattica che potrebbe avergli allungato la carriera. In questa stagione ha spesso preso il posto del brasiliano anche in partite decisive, permettendo ad Allegri di alzare Alex Sandro sulla linea degli attaccanti grazie ad una serie di prestazioni sempre di sostanza. Ed ora che l'infortunio del compagno di squadra rischia di tenerlo fuori proprio nel momento decisivo della stagione, la Juve dovrà puntare e ripuntare ancora su Asamoah. Mai così importante, mai così distante.



@NicolaBalice