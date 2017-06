Non solo il nuovo logo e il nuovo nome per lo Stadium (che recherà dalla prossima stagione la denominazione del colosso assicurativo Allianz): in casa Juventus è pronto un altro cambiamento. Come riportato dal sito ufficiale bianconero, anche gli storici Juventus Club Doc avranno da ora in poi un nuovo nome.



OFFICIAL FAN CLUB - "Fino alla stagione appena terminata si chiamavano Club Doc. Da oggi sono Official Fan Club. Cambiano nome e logo, ma resta la sostanza: i Club, gli unici riconosciuti ufficialmente da Juventus, erano e continueranno a essere uno dei centri pulsanti del tifo bianconero, come conferma il record, raggiunto durante la scorsa stagione, di 488 Club e oltre 133.000 soci iscritti in tutto il mondo. Venendo alla prossima stagione, è partita la campagna di tesseramento, che proseguirà fino al 31 ottobre, dopodiché ogni Club avrà tempo fino al 31 gennaio 2018 per iscrivere i suoi soci".



PROMOZIONI - "Come sempre non mancano i vantaggi esclusivi: attraverso l’Official Fan Club Center presieduto da Mariella Scirea, i Club usufruiscono infatti di un canale di comunicazione dedicato e di servizi riservati, dalla biglietteria alla possibilità di richiedere la Tessera del Tifoso a tariffa agevolata, o ancora alla partecipazione ad eventi e attività esclusive come il Walk About, i Meeting Regionali e i Terzi Tempi in occasione di alcune sfide di campionato, gli allenamenti a porte aperte e i Meet&Greet, anche in occasione delle tournee internazionali. Inoltre, i Club hanno la loro pagina riservata nella sezione Official Fan Club di Juventus.com e, grande novità di questa stagione, avranno a disposizione un catalogo di merchandising ufficiale ed esclusivo, con la possibilità di personalizzare i prodotti con la denominazione di ciascun Club a prezzo agevolato. E non è finita: ogni socio iscritto riceve la Official Fan Club Card, ha diritto al 10% di sconto negli Juventus Store e la possibilità di usufruire del 10% di sconto sullo Store Online ufficiale fino ad un massimo di tre acquisti, al 5% di sconto sulle tariffe del J|Medical, a tariffe scontate sulle visite a J|Museum, Stadium Tour, Special Tour e City Tour. Infine, i Club extraeuropei godono di una promozione speciale: ogni iscrizione dal 51° socio in poi è completamente gratuita".