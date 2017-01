Vi avevamo riportato nei giorni scorsi l'interesse della Juve per Jordan Lotomba, esterno basso del Losanna che, all'occorrenza, può giocare anche come ala. Come riporta ilbianconero.com, il giovane laterale svizzero arriverà alla corte di Max Allegri nella prossima estate anche se la Juve sta chiudendo per il suo acquisto in queste ore.