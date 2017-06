Douglas Costa, la Juve ci prova e non molla. Il suo ex tecnico allo Shakhtar Donetsk ne parla a la Gazzetta dello Sport: "Un'ottima scelta, se l’affare andasse in porto sarei felice per lui. E' uno dei talenti più puri che io abbia mai allenato. Sono sempre contento se i giocatori che ho preso e migliorato poi giocano in una big. Può giocare da esterno alto su entrambe le fasce, se serve anche da trequartista dietro una o due punte. Unisce una velocità di fondo impressionante a un gran dribbling, quando parte sulla sua corsia in uno contro uno lascia sempre sul posto il marcatore, e a un tiro fortissimo, con i due piedi. Sa cambiare il ritmo di una partita".