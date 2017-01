Oltre al discorso del terzino sinistro per sostituire Evra, la Juventus lavora in questi ultimi giorni di mercato per portare a Torino un centrocampista, anche per dare il là alla partenza di Hernanes verso Genova, sponda rossoblù. Il nome in cima alla lista dei desideri di Marotta resta quello di Coretin Tolisso, ma il Lione non sembra avere alcuna intenzione di privarsi a metà stagione del suo centrocampista più importante. Pertanto, i progetti di Marotta si sono spostati anche verso la Germania, più precisamente a Wolfsburg, per portare in bianconero Luiz Gustavo. Tuttavia, pare che tra i vertici juventini e la dirigenza tedesca la distanza tra domanda e offerta sia incolmabile: Marotta, infatti, ritiene il centrocampista brasiliano come un obiettivo raggiungibile soltanto in prestito e senza obblighi, modalità ritenuta inaccettabile dai tedeschi.