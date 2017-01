La Gazzetta dello Sport fa il punto sul centrocampo della Juve. L'ipotesi più fattibile, tra quelle prese in considerazione da Marotta e Paratici, è quella che porta al nome di Luiz Gustavo del Wolfsburg. I bianconeri tenteranno di portare il brasiliano a Torino nel corso dell'attuale finestra di mercato, ma solo a patto che i tedeschi accettino la formula del prestito con diritto di riscatto. Il contratto di Luiz Gustavo scadrà nel 2018 e da Corso Galileo Ferraris non sono intenzionati ad impegnarsi in un grande esborso economico per acquistarlo.