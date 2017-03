Romelu Lukaku, come confermato dal Liverpool Echo, rinnoverà a breve il proprio contratto con l'Everton. Per la firma dell'attaccante belga, secondo le dichiarazioni del suo agente Mino Raiola, mancano solo i dettagli: questo non significa che il giocatore resterà sicuramente a Goodison Park anche nella prossima stagione. Lukaku ha pretendenti in tutta Europa, anche la Juventus lo segue con interesse da tempo: ma i bianconeri, dopo gli ultimi sviluppi, dovranno prepararsi ad un notevole esborso economico per assicurarsi il centravanti classe '93.