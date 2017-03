La Juventus del futuro è in costruzione. Dopo il colpo Caldara a gennaio, Marotta e Paratici si stanno muovendo con cautela ma anche con tanta decisione su altre trattative più o meno importanti per il mercato che verrà. Se Caldara sarà la garanzia per le prossime stagioni, la Juve ha praticamente bloccato il difensore del Brasile Under 20 Lyanco, convincente negli ultimi mesi di scouting e adesso davvero a un passo dal vestire bianconero.



ACCORDO TOTALE - Lyanco è un centrale puro, classe '97, la Juventus è rimasta impressionata dai suoi progressi e ha trovato l'intesa con il San Paolo per chiudere attorno ai 6 milioni di euro più bonus fino a 8/9 milioni di euro potenziali. Operazione pronta per essere definita e giocatore in pugno, c'è anche il sì del ragazzo che ha preferito la Juve all'Atlético Madrid che lo trattava nelle scorse settimane. C'è un ultimo passaggio fondamentale da risolvere: il tesseramento. Lyanco è extracomunitario, la Juve sperava di farlo tesserare al Sassuolo ma l'ipotesi si è raffreddata, si cerca un'altra soluzione perché altrimenti con Bentancur e Lyanco sarebbero già finiti i posti extra occupabili per il mercato estivo.



MISSIONE TOLISSO - Intanto, entro la fine di marzo, la dirigenza bianconera conta di avere un nuovo contatto con il Lione per avvicinarsi su Corentin Tolisso, lui sì grande obiettivo per il colpo in mezzo al campo previsto per la prossima stagione. La Juve si sente favorita sulla concorrenza, ha il sì di massima del ragazzo ma deve ancora definire il prezzo su cui trattare con il presidente del Lione, Aulas, sempre vulcanico e con cifre importanti allegate ai suoi pezzi pregiati. Ecco perché un nuovo contatto diretto in Francia aiuterà a capirsi e imbastire l'affare per giugno, così da evitare sorprese ancora assolutamente possibili.