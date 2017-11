L'anno scorso Alex Sandro si contendeva con Marcelo e pochi altri il titolo di miglior esterno sinistro del mondo. Devastante in progressione, in costante crescita in fase difensiva. Eppure non riusciva a convince Tite a convocarlo nel Brasile. Ora il ct verdeoro lo sta convocando, ma di quel giocatore non c'è più traccia. Forse involuto, forse distratto, forse fuori forma. Di sicuro c'è che gioca male e commette tanti errori, anche con la palla tra i piedi non soltanto quando viene puntato. Irriconoscibile, così è un problema da risolvere al più presto.



CHE SUCCEDE? - Le alternative d'altronde, non ci sono. O per meglio dire sono sempre le stesse. Allegri considera Asamoah un titolare aggiunto, con successi alterni. De Sciglio non ha ancora la fiducia del tecnico per giocare con continuità nemmeno a destra. Problema questo anche marginale, perché anziché cercare dei sostituti all'interno della rosa andrebbe recuperato il miglior Alex Sandro, che in tal caso non avrebbe bisogno nemmeno di rifiatare. Eppure quel giocatore non c'è più, o nella migliore delle ipotesi non c'è ancora. Stasera poteva vedersela con Messi, è bastato Deulofeu per mandarlo in difficoltà. Il numero di passaggi e appoggi errati, poi, è sempre più preoccupante. La provocazione è sempre la stessa: a questo punto, forse, conveniva venderlo nel caso in cui fosse una questione di motivazione, tra la maxi-offerta del Chelsea e un rinnovo imbastito ma che non lo convince. Tornare indietro non è possibile, l'addio di Dani Alves ha cambiato i programmi della Juve in corsa e di Alex Sandro non ha più potuto fare a meno. Serve quindi una scossa, che arrivi da dentro o da fuori. Perché l'Alex Sandro di oggi è un problema, anche il pubblico dello Stadium è sempre meno paziente nel prendere atto dei suoi passaggi a vuoto. La soluzione va trovata al più presto: con la fascia destra sempre rattoppata, Alex Sandro, quello vero, sarebbe il miglior acquisto possibile per la Juve, anche il più urgente.



