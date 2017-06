. La sconfitta nella finale diha lasciato scorie inimmaginabili alla vigilia.: l'ambiente bianconero deve tenere le antenne dritte e ricompattarsi, per evitare, parole di Allegri, "un".Fra i fattori esterni alla squadra e alla società, il primo che salta all'occhio èbattuti in Italia negli ultimi anni; per molti tifosi. Questi tifosi dimenticano che la Juve ha perso due finali di Champions contro le due squadre più forti dell'ultimo decennio in Europa (4 Champions,3 Champions), superiori ai bianconeri per qualità e quantità della rosa.(per parco giocatori e fatturato), quando Agnelli e Marotta ereditarono le briciole dalla gestione Jean-Claude Blanc. Partendo da quelle basi, aver vinto sei scudetti di fila e aver raggiunto due finali di Champions in così poco tempo rappresenta, del quale i sostenitori della Vecchia Signora dovrebbero andar fieri.Poi ci sono le magagne interne. Sia La Stampa che la Repubblica negli ultimi giorni hanno dato autorevolezza ai rumors che erano circolati già dal giorno successivo alla finale del Millennium Stadium. E si parla didell'accettabile: protagonisti,. Ma non dimentichiamo le parole di Allegri, a descrivere in altri termini l'atmosfera dello spogliatoio al 45' del match perso per 4-1 con il Madrid: "Siamo rientrati negli spogliatoi ea una caviglia, tanto era gonfia, mentre, che non voleva rientrare. Poi, come avete visto, sono tornati in campo, ma le condizioni non erano proprio ideali". Prendiamo ovviamente atto anche delle parole di("Liti? Io c'ero nello spogliatoio, e non è successo nulla di quanto si dice"), e diamo credito alla SMENTITA di Bonucci , ma quel che resta è comunque una sensazione di scarsa serenità: è evidente che. Nella gestione dell'ambiente, della tensione e della partita: e qui, probabilmente,, tanto duro nel lasciare fuori Bonucci a Oporto quanto indecisionista in Galles.E poi ci sono i casi di mercato:, cercando la rottura attraverso una poco simpatica campagna di "incidenti" social, complicando i piani di Marotta e Paratici per la fascia destra., lusingato dalle offerte di Chelsea e Manchester City., complice una frase enigmatica nel post Cardiff ("Orgoglioso di aver fatto parte di questo gruppo"),personale a Torino. E poi le sirene pera fine carriera e gli acciacchi di, con la conseguente necessità di avere grandi ricambi a centrocampo (dove l'ideanon sembra una soluzione in grado di far alzare il livello del reparto).Due anni fa la Juventus perse la finale di Champions, e subito dopo disse addio a, ma seppe ricostruire e continuare a vincere. Ora, dopo altri due anni di vittorie e un'altra, possibile, mini rivoluzione della rosa,. I campioni d'Italia sapranno essere, per l'ennesima volta, più forti di tutto?