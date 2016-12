Comunque vada la finale di Supercoppa, questi giorni pre-natalizi hanno regalato a tutti i tifosi bianconeri una Juve forte come non mai. Se possibile anche più di questi ultimi cinque anni. In termini di immagine, consapevolezza, se si vuole anche spavalderia. Praticamente sottratti tutti gli alibi agli avversari, che pure continuano a mettere le mani avanti in ogni modo possibile. Come se ammettere che semplicemente la Juve sia forte fosse inaccettabile. Più forte. La più forte. Così tanto da poter essere anche orgogliosamente 'sbruffona' in maniera tale da ribadire meriti e obiettivi, consolidando uno status da top club europeo ben oltre quei 100 punti che fanno della Juve la squadra più continua del 2016.

ALIBI - Forte e sempre più forte. Tanto da poter rispondere con serenità ed un sorriso alle battute che sanno di antico e stantio lanciate addirittura da Silvio Berlsconi: “Per fermare la Juve bisognerebbe cambiare gli arbitri...”. Come se servisse a qualcosa: “Non cambierebbe nulla, vinciamo comunque”, la secca replica di Marotta. Dirigente numero uno del calcio italiano con merito, che nemmeno ha bisogno di sottolineare come in questa stagione la Juve stia dominando in Italia nonostante pure l'alibi dell'arbitraggio sia ormai crollato, basti pensare che l'unico vero episodio da ricordare rimane proprio il gol annullato a Pjanic nella sconfitta col Milan sullo 0-0. E allora via sulla propria strada, con passo spedito, senza soste nemmeno per scrollarsi di dosso le scuse delle altre: via la sudditanza psicologica, via il fatturato, via l'arte dello scansarsi. Scivolino via anche i ritardi aerei, la sostanza non è destinata a cambiare anche in caso di sconfitta in Supercoppa: la Juve è ed è destinata a restare semplicemente la più forte. Antipatica ai nemici, proprio come piace ai suoi tifosi.

E SUL MERCATO – Forte e sempre più forte. Tanto da poter diventare ancor di più protagonista delle cronache di mercato di tutta Europa. Dall'Inghilterra alla Germania, dalla Francia alla Spagna, non c'è posto dove non si creda che questa Juve possa rendere possibili anche colpi apparentemente impossibili, che sicuramente lo erano fino alla passata stagione. Difficile che vadano in porto, ma ora parlare di James Rodriguez o Kroos alla Juve è possibile per tutti, il colpaccio Higuain insegna. Strappare invece Dybala alla Juve dovrà portare ad un nuovo affare a tre cifre, record sotto ogni punto di vista, Pogba insegna. Non solo. Prima in Italia, ora anche in Europa, la Juve può permettersi anche il lusso di dire no, in maniera schietta, dritto in faccia, a chi l'ha rifiutata come se fosse una società qualunque. Ed ora anche Draxler può insegnare...



@NicolaBalice