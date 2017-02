Sono bastati pochi mesi a Gonzalo Higuain per dimostrare di essere il numero 9 di cui la Juve aveva bisogno. 21 gol in stagione, 18 in campionato di cui 8 nelle ultime sette partite sono senz'altro un ottimo biglietto da visita anche per una squadra come quella bianconera che vuole vincere su tutti i fronti. Il Pipita, tra l'altro, sta infrangendo tutti i record detenuti fino ad oggi da alcuni attaccanti juventini storici: con un gol ogni 98 minuti giocati, infatti, Higuain sta mantenendo una media che nessuno ha mantenuto nella storia della Juventus. Neanche campioni come Platini, Del Piero, Trezeguet o Baggio: tra questi quattro, soltanto Trezeguet si avvicinò nella stagione 2005/2006 alle cifre dell'argentino, in quanto concluse l'annata con una media di un gol ogni 101 minuti.