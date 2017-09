Quel ragazzino del '97 sta diventando grande. Sembra passata una vita da quando debuttava nel Genoa facendo a spallate contro Pogba, sempre a testa alta: adesso Rolando Mandragora ha trovato la sua strada, gli infortuni sono un lontano ricordo e la testa è solo al paradiso Crotone, dove i giovani talenti finiscono in vetrina per davvero. Un gol pesante al Benevento in una sfida delicatissima, la leadership del centrocampo con Barberis per un ragazzo sfortunato per i tanti problemi fisici ma finalmente pronto al decollo. Vale la Serie A e lo sta dimostrando, ha voluto Crotone per la continuità nonostante fosse corteggiato dal 'suo' Genoa.



IL PIANO DELLA JUVE - Prestito secco, la formula ideale della Juventus con la garanzia di vederlo protagonista. Detto, fatto: Mandragora si è preso il posto e non ha alcuna intenzione di lasciarlo. Sa bene di avere gli occhi addosso di Marotta e Paratici, più convinti che mai dell'investimento fatto un anno e mezzo fa: costato 6 milioni di euro più altri 6 milioni di bonus (in tre anni, non tutti ancora scattati) finiti dritti nelle casse di Preziosi, la Juve è sicura di raddoppiare la sua valutazione nel giro di pochi anni, se non mesi. Mandragora ha talento e personalità, i dirigenti bianconeri lo apprezzano e non è escluso che possa rientrare a Torino già dalla prossima estate se dovesse salutare qualche centrocampista. Dipenderà da lui, Rolando ora ha la testa al Crotone e vuole essere protagonista: giocare, prima di tutto. Una scelta che lo portò nel gennaio 2016 a preferire il percorso Juve piuttosto che la tentazione Chelsea dove volevano scommettere davvero su di lui. Ora, il bianconero vuole meritarselo. Tocca a Mandragora, lui sa come si fa.