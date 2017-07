Rolando Mandragora è nel gruppo agli ordini di Max Allegri in questo sabato di ripresa, ma il suo tempo alla Juve, almeno per quest'anno, sta per finire. Il centrocampista classe '97, infatti è pronto a rientrare al Genoa, in prestito. Come rivela il Corriere dello Sport, l'ufficialità della cessione temporanea è solo slittata: non c'è il rischio che salti.