Complice il brutto infortunio al piede, la stagione di Rolando Mandragora alla Juventus non è mai iniziata. Solo allenamenti e due gare con la Primavera, così a fine anno è destinato a partire per rimettere minuti nelle gambe. Avvantaggiati per una soluzione in prestito ci sono quattro club: Sassuolo, Cagliari, Atalanta ed Empoli.