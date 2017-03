Sarà ancora una Juve all'insegna dei titolarissimi: lo ha confermato Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia della sfida all'Udinese. Questo vuol dire Gonzalo Higuain dal primo minuto, ma anche Khedira e Mandzukic. Dopo il Pipita, il croato è l’attaccante bianconero con più minuti nelle gambe in questa stagione: ben 2298. Ancora meglio ha fatto il tedesco che, parlando sempre di minuti, ne ha giocati addirittura più di Buffon. Sia Mandzukic che Khedira sono al centro delle voci di mercato: il Galatasaray di Tudor vuole il gigante di Slavonski Brod, il New York City tenta il centrocampista ex Real Madrid. Al momento, però, un loro addio alla Juventus sarebbe difficilmente accettabile, proprio in virtù del peso specifico di entrambi all’interno della rosa bianconera.