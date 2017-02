Parafrasando il famoso aforisma sulla città di Napoli si riesce a cogliere tutta l’importanza dell’attaccante croato negli schemi di Allegri. Ex centravanti tornato ala, Mario ha trovato nuova linfa dal 4-2-3-1, come esterno offensivo ma non solo. E’ ormai noto infatti l’apporto conferito dal croato in ripiegamento, nelle palle recuperate e nei tackle (almeno 1 a partita).Esattamente ciò che è avvenuto contro ilieri sera, quando Mandzukic ha sbloccato un match fin troppo complicato da indirizzare sulla giusta via.Mattia Carapelli