Il pareggio per 1-1 rimediato nella serata di ieri contro il Napoli fa sorridere a metà Massimiliano Allegri che ha sì tenuto virtualmente chiuso il discorso scudetto, ma ha anche rimediato l'ennesimo problema nella rosa della sua Juventus.



MANDZUKIC DI NUOVO AI BOX - Nella trasferta di campionato è sceso in campo dal primo minuto un Mario Mandzukic non in perfette condizioni. L'attaccante croato aveva accusato nella giornata di giovedì un'infiammazione al ginocchio sinistro che, in seguito ad una nuova botta subita in partita, si è riacutizzata.



A RISCHIO - Un problema che si è riacutizzato nella giornata di oggi e che ha costretto Mandzukic a saltare completamente l'allenamento di oggi. A 48 ore dalla semifinale di ritorno contro il Napoli, Mario Mandzukic resta quindi in forte dubbio.