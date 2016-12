Mario Mandzukic non si tocca. La decisione della Juventus ormai è chiara, netta, non lascia spazio a cambi di direzione se non per casi eccezionali: l'attaccante è pronto a rimanere in bianconero anche a gennaio, quando dall'estero hanno aperto a diversi movimenti di mercato, dall'ipotesi Cina fino a un Paris Saint-Germain interessato. Ad oggi, nulla di tutto questo è arrivato direttamente alla Juve che neanche avrebbe intenzione di ascoltare. Perché Mandzukic ha saputo superare l'inizio di stagione difficile, ha scalato ancora le gerarchie ed è a tutti gli effetti un titolare di questa Juve, pronto a giocarsi una maglia sempre e comunque con Higuain o Dybala.



VERSO GIUGNO - Visti i tanti movimenti per il centrocampo che già terranno vigili Marotta e Paratici, non c'è intenzione di stravolgere l'attacco a gennaio, ancor più per quanto Mandzukic sta mostrando fin qui e visto quanto può diventare prezioso con il suo atteggiamento anche in Champions League. Chiaramente, a giugno sarà un altro discorso. Perché la Juve sta cercando una prima punta giovane ma soprattutto dovrà essere Mandzukic a chiarire le sue idee, se vorrà andare altrove ad essere protagonista intoccabile o giocarsi per un altro anno il posto in bianconero. In prospettiva è tutto aperto. Ma a gennaio, Mario non si tocca. La Juve ha scelto.