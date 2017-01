Tutti d'accordo in estate, nonostante l'impatto di Gonzalo Higuain. Tutti d'accordo anche in futuro, a quanto pare. Il rapporto tra Mario Mandzukic e la Juve rimane saldo e di stima reciproca. Ma una nuova stagione da alternativa di lusso, non verrà presa in considerazione dal croato. Così, insieme e compatti fino alla fine, si procederà per raggiungere tutti gli obiettivi comuni: sesto Scudetto e Champions League. Poi Mandzukic e la Juve si separeranno, senza che la società bianconera ne faccia una valutazione fuori mercato o il croato punti i piedi spaccando lo spogliatoio prima del previsto. Lo riporta Tuttosport.