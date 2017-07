Il caso Leonardo Bonucci si è abbattuto come un uragano sulla Juventus: la trattativa per la cessione del difensore è partita, con il Milan che spinge per averlo in tempi brevi, per Marotta e Paratici non c'è tempo da perdere ed è subito corsa al successore del centrale italiano. Un caso esploso rapidamente, ma i bianconeri hanno già in mente chi possa essere il sostituto ideale per Bonucci.



PRIMA SCELTA, MA LA ROMA... - La prima scelta della Juve, qualora si concretizzasse l'addio di Bonucci è Kostas Manolas: il centrale greco è rientrato nei ranghi della Roma dopo il mancato trasferimento allo Zenit San Pietroburgo. Per restare? Così si potrebbe dire dopo le ultime dichiarazioni del presidente giallorosso James Pallotta: "Nainggolan e Manolas non vanno da nessuna parte e abbiamo fatto delle cessioni per il Fair Play Finanziario". Blindato al momento, ma la situazione contrattuale lascia aperta la porta a una cessione: andrà in scadenza nel 2019, senza la firma del rinnovo Manolas non può essere considerato incedibile e a fronte di un'offerta da almeno 35 milioni di euro potrebbe essere ceduto dalla Roma, che nel frattempo sta già lavorando per l'arrivo di Nastasic. Inoltre, il greco gradirebbe la destinazione: lo ha recentemente confermato il suo agente, sottolineando come la Juve sia una possibilità per lui.



LE ALTERNATIVE - Marotta e Paratici studiano il colpo Manolas, ma non è l'unico nome sul taccuino della dirigenza bianconera. Difficile che possa essere anticipato il rientro di Caldara dall'Atalanta, la prima alternativa arriva sempre da Roma, ma sponda biancoceleste: piace Stefan de Vrij, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2018 con la Lazio e pertanto la sua valutazione è al di sotto dei 30 milioni; sull'olandese però permangono dubbi relativi alla tenuta fisica per i numerosi infortuni delle ultime stagioni. Ultima suggestione in Spagna, c'è l'idea Inigo Martinez dalla Real Sociedad: il centrale spagnolo è seguito anche dall'Inter, il club basco non chiude la porta a una cessione e aspetta offerte, ma stando alle ultime indiscrezioni la Juve preferirebbe acquistare un giocatore che già conosce la Serie A. Tutti gli indizi portano dunque a Manolas per prendere il posto di Bonucci, ma convincere la Roma non sarà semplice.