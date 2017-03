La Juve chiuderà presto la trattativa per il rinnovo di Alex Sandro fino al 2021. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il prolungamento del contratto del brasiliano lancerà un messaggio importante alle pretendenti di Premier League (Manchester City e Arsenal in prima fila): l'esterno sinistro non si muove da Torino. che si erano fatte avanti nelle ultime settimane per l’esterno brasiliano. Sulla stessa fascia, i bianconeri contano anche di trovare un accordo con l'Atalanta per il rientro anticipato di Leonardo Spinazzola, il cui prestito ai nerazzurri scadrà soltanto nel 2018.