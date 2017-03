Le sue condizioni sono ancora da valutare, Massimiliano Allegri non sa se potrà contare su Paulo Dybala nella sfida di domenica sera al San Paolo, quando la Juve capolista sarà ospite del Napoli che insegue il secondo posto. Nello stadio che fu di Diego Armando Maradona, che sarà ostile all'altro argentino Gonzalo Higuain, si attende di capire se ci sarà, o meno, la Joya. Proprio el Pibe de Oro ha parlato a Tyc Sports del numero 21 bianconero: "Seguo Dybala fin da quando aveva 18 anni e giocava nell'Instituto de Cordoba. Paulo deve solo giocare più partite possibili, ma sfonderà perché è un fenomeno. Certe volte fa cose che sono troppo veloci per il calcio italiano, deve ancora prendere confidenza con un certo modo di giocare, però lasciamogli tempo e migliorerà ancora. Del resto è ai livelli di giocatori come Messi, Higuain e Aguero. Leo è di gran lunga il migliore. Ma anche gli altri sono grandissimi, ognuno con caratteristiche proprie. Messi e Dybala, ad esempio, hanno piedi che Higuain non possiede di certo. Perciò dico che il Pipita continuerà a sognare, ma Dybala continuerà a crescere".