Il centrocampista della Juventus Claudio Marchisio ha parlato dopo la vittoria per 3-0 contro il Cagliari: "La Juve sentiva il fiato sul collo delle inseguitrici? E’ normale che si guardino gli altri risultati. Arrivavamo dalla sconfitta in Supercoppa e dovevamo vincere. Siamo entrati bene in campo, l’abbiamo sbloccata subito e poi l’abbiamo gestita molto bene anche perché mercoledì abbiamo un’altra gara molto importante. Dimenticata la sconfitta di Doha? Dovevamo dare una risposta a noi stessi. Chiudere l’anno così non ci è piaciuto per niente. La corsa però è appena iniziata ma l’anno è cominciato con il piede giusto. Il record di vittorie casalinghe consecutive? Sono sempre numeri importanti, per arrivarci bisogna dare tanto e questa squadra l’ha sempre fatto. Ma dobbiamo dimostrare sempre di più".