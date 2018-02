Claudio Marchisio come Andrea Pirlo? Come scrive La Stampa, il centrocampista della Juventus, parlando con alcuni amici, ha accostato la sua situazione attuale a quella dell'ex 21 bianconero ai tempi del Milan quando, con Allegri in panchina, fu mandato via al termine della stagione con la scusa delle condizioni fisiche. Oggi come allora, da tecnico, c'era Massimiliano Allegri: la storia si ripete? L'8 bianconero ha tanti estimatori, in Italia come all'estero, soprattutto tra MLS e Cina.