Al termine della partita di Foxboro contro la Roma, Claudio Marchisio, centrocampista della Juventus, ha parlato così ai cronisti presenti: "Dovremo guardarci da Napoli e Roma che io metto davanti a tutti, perché hanno gi una base molto solida. Poi ci sono anche Milan e Inter, anche se quando si cambia tanto non è mai facile. I rossoneri avranno le coppe, i nerazzurri no e questo può diventare un vantaggio, anche se già l'anno scorso pensavamo che fosse un'avversaria per lo scudetto e non lo è stata".