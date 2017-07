Il centrocampista della Juventus, Claudio Marchisio ha concesso un'intervista ai microfoni di Jtv direttamente sull'aereo che ha portato la Juventus da Boston a Miami dove affronterà in amichevole il PSG: "Intervista nuova sull'aereo? Così mai! In viaggio è bello e poi possiamo rimanere in contatto con i nostri familiari, quindi è ancora più bello".



INIZIO DI STAGIONE - "È un inizio stagione come gli altri perché sono un po' di anni che ci ritroviamo a scaglioni, chi inizia prima chi inizia dopo. Questa è una nuova tournée dove abbiamo la fortuna di visitare dei posti nuovi, ma soprattutto di conoscerci che è la cosa più importante. Perché abbiamo dei test con squadre molto importanti".



PRONTI PER LA SUPERCOPPA - "Domani, incontreremo il Paris Saint Germain. Abbiamo incontrato il Barcellona, poi ci sarà la Roma è quindi è molto importante lavorare bene in questi giorni. Perché comunque tra neanche un mese abbiamo il primo trofeo della stagione. Quindi in questo periodo dobbiamo sfruttarlo per conoscerci al meglio e per essere pronti per questo trofeo".