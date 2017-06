Claudio Marchisio, centrocampista della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista a Class "Regole specifiche per l'uso dello smartphone nello spogliatoio della Juve? Ci sono ma, come sempre, è una questione di buon senso. Anche perché in una squadra - ha affermato - ci sono esperienze e sensibilità differenti. Nella Juve c’è Buffon che ha quasi 40 anni, ci sono io a metà e poi ci sono i ragazzi di 20 anni. Dobbiamo per forza trovare un equilibrio. È importante, poi, cambiare le proprie password spesso. Io lo faccio ogni mese da quando, qualche tempo fa, ho avuto una brutta sorpresa. Avevano creato una mia falsa identità con la quale dialogavano con i fan, con problemi che si possono immaginare”.



“Nell’era dei social vedo che tantissimi fan creano pagine dedicate a me e alla mia famiglia. È fantastico, e alle volte penso che l’attenzione e l’affetto che vengono rivolti ai calciatori siano persino esagerati: alla fine siamo persone normali, con difetti e pregi come chiunque altro. Io e la mia famiglia ringraziamo comunque tutti. Siete speciali, davvero.

Smartphone e smartwatch danno oggi un contributo notevole per chi fa sport o per chi vuole monitorare il proprio livello di benessere anche se - ha sostenuto - non è uno sportivo professionista. Per chi vuole migliorare la prestazione sono utilissimi per calcolare con esattezza a che livello si è. Se pensiamo che Usain Bolt lima i record di pochi millesimi, possiamo capire quanto sia più importante la precisione nell’atto sportivo".