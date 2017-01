La sconfitta subita a Doha, nella Supercoppa Italiana contro il Milan, brucia ancora molto in casa Juventus, come dimostrato dalle parole di Claudio Marchisio a Jtv: "Ho definito il mio 2016 come un anno agrodolce, per via del mio lungo infortunio. E potremmo legarlo anche alla squadra, considerato come si è concluso, con l'unico neo di un anno solare completamente positivo. E' normale che non portare a casa il primo trofeo della stagione non sia stato bello, è un rammarico importante, però dobbiamo guardare quanto di positivo è stato fatto, con record su record, trofei vinti e un titolo di campioni d'inverno conquistato in anticipo che ci porta ad iniziare questo 2017 con grande fiducia e grande voglia di continuare. Il Bologna? E' bello ricominciare nel nostro stadio, con i nostri tifosi vicino. Dovremo essere pronti a una partita che non sarà per niente facile, e avere accanto il nostro pubblico ci darà una spinta in più. Giocheremo contro una squadra che vuole iniziare bene, e come ben sappiamo la prima dell'anno e, in generale, le partite dopo le soste non sono mai semplici. Si rientra da un periodo di pausa e in questi giorni bisognerà lavorare per farsi trovare pronti. Il Bologna non ha molti punti, in rapporto alla rosa che ha, con giocatori interessanti e un allenatore che sa lavorare molto bene, ma verrà a giocarsi la partita. Del resto, ogni volta che ha giocato contro di noi Donadoni ci ha messo in difficoltà e bisogna ricordare che il nostro ultimo pareggio è stato proprio contro il Bologna, ormai quasi un anno fa. Bisognerà fare attenzione per partire subito con il piede giusto".



PRIMI BILANCI - "Un bilancio del campionato? In questo campionato, a differenza di quello precedente, siamo partiti molto bene. Siamo caduti in certe situazioni, perdendo match importanti come i due giocati a Milano e quello contro il Genoa, però abbiamo sempre recuperato bene dopo questi passi falsi. Le rivali in campionato? La Roma in questi ultimi anni ha dimostrato di essere una grande squadra, che vuole puntare allo scudetto. Il Napoli non è partito benissimo, però sta recuperando e ha una rosa importante non soltanto per il campionato ma anche per la Champions, come ha dimostrato anche in Europa. In Champions finora abbiamo sicuramente vissuto un cammino positivo: i risultati sono arrivati e siamo riusciti a raggiungere il primo posto nel girone. Siamo soddisfatti del sorteggio, perché sicuramente si potevano incontrare squadre, almeno sulla carta, più forti, però non bisogna dimenticare che il Porto è una grande realtà della Champions League, fa sempre bene in questa competizione e ha giocatori di talento che ogni anno poi riescono ad andare in grandissimi club, quindi bisognerà fare attenzione. E' una squadra molto tecnica, ma anche fisica, quindi non sarà facile. Agli ottavi di finale, del resto, si incontrano sempre squadre che sono riuscite a superare il girone e che hanno qualità: tutte le partite sono difficili. Noi avremo la fortuna di giocare la prima partita fuori casa, per permetterci poi il ritorno allo Stadium. Per la Champions, comunque, c'è tempo: ora dobbiamo pensare al campionato e continuare così come lo abbiamo chiuso".



OBIETTIVO TRIPLETE - "I nostri obiettivi? Uno purtroppo l'abbiamo mancato, ed è un rammarico grosso. Però da questa sconfitta dobbiamo rialzarci subito e puntare agli altri: il campionato, la Champions e la Coppa Italia. Ne abbiamo tre, abbiamo una squadra competitiva che può dare ancora tanto, anzi... Molto di più. Questo lo sappiamo e in questi mesi bisognerà lavorare su questi fronti: la Juventus può arrivare in fondo in tutto!".