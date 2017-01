L'ad della Juventus Beppe Marotta è a colloquio proprio in queste ore con Giovanni Branchini, agente di Massimiliano Allegri e dell'obiettivo di mercato bianconero Mattia De Sciglio. L'incontro è avvenuto a Milano, in un noto albergo del centro: chissà che il summit non possa costituire l'occasione per parlare del futuro del terzino del Milan. A riportarlo è Sportitalia.