Beppe Marotta, ad della Juventus, sarà intervistato in esclusiva questa sera da Rai Sport, nel corso della nuova trasmissione Calcio & Mercato 2017-18 (in onda in diretta dalle 22.45 alle 24 su Rai Sport, e poi in replica su Rai 2 in in orario 00.10 - 01.15). Calciomercato.com è in grado di anticiparvi tre fra i passaggi più interessanti dell'intervento del dirigente bianconero.

SU ALLEGRI: "Ha ancora due anni di contratto, ma resterà a lungo con noi"

SUL 2018: "L'anno scorso è mancata la ciliegina sulla torta. Quest'anno ci riproveremo, la Champions è sempre il nostro primo obiettivo".

SU ALEX SANDRO: "La politica della Juve è che se un giocatore ci chiede di andare via noi non lo tratteniamo. Su Alex Sandro sappiamo dell'interesse di grandi club, ma al momento non abbiamo in piedi nessuna trattativa".