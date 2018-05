Beppe Marotta, amministratore delegato e direttore generale della Juventus, parla al sito ufficiale del club bianconero in vista degli ultimi impegni stagionali: "Abbiamo avuto il piacere di alzare la Coppa Italia nelle ultime tre edizioni e vorremmo ripetere questo bellissimo gesto mercoledì, anche come atto d’amore verso i nostri splendidi tifosi. Avremo di fronte un Milan motivatissimo, in quanto per loro questo è un obiettivo fondamentale. Ma noi vogliamo vincere".



SULLO SCUDETTO - "L'aritmetica ancora non ci dà ragione. Dobbiamo però essere realisti: virtualmente ce lo sentiamo addosso ma vogliamo conseguire il punto aritmetico che ci serve perché diventi materiale e reale. Ad ogni modo, fin da ora possiamo dire che è stata fatta una grandissima impresa, da parte di società, squadra, allenatore e tifosi".



SU BUFFON E ALLEGRI - "Buffon è sereno, come sempre quando prepara i grandi appuntamenti: è un grande campione e i campioni sono tali quando le società traggono miglioramento dalla loro presenza. Gigi è a tutti gli effetti un’icona del nostro calcio. Con Allegri abbiamo un rapporto che ha funzionato e funziona, e a bocce ferme, dopo la conquista dello scudetto parleremo del futuro, che sono sicuro sarà pieno di soddisfazioni insieme".