Beppe Marotta alla vigilia di Milan-Juventus ha parlato a Mediaset Premium dell’importanza della gara e soprattutto della crescita di Paulo Dybala. Queste le sue dichiarazioni: “Tutte le partite sono pesanti, si va in campo per ottenere il massimo. Un avversario particolare, scontro importante, conosciamo le difficoltà ma sappiamo che capacità servono. Due formazioni? Una rosa competitiva, sappiamo che le competizioni sono importanti, abbiamo una rosa competitiva, il mister sceglie gli undici con titolari o co-titolari che prendono il posto degli altri. Un undici che appartiene al passato? Due tipologie di squadre differenti, sono spensierati, noi siamo più solidi, il nostro undici è la continuità di un percorso come modello vincente”.



SUL MILAN - “Milan così indietro era previsto? Forse era sproporzionata l'euforia estiva, quando cambiano tanti giocatori, bisogna avere la forza di confrontarsi con le critiche a volte violente, siamo in una fase interlocutoria, due anni fa eravamo molto indietro ma abbiamo recuperato, va aspettata e rispettata”.



SU DYBALA - “Sullo sponsor, la cosa conta poco, va trovata diplomaticamente un’intesa. Dybala va messo nella condizione di rendere, supportato nel migliore dei modi, è in crescita, non ha ancora espresso il vero valore, porta dietro un peso notevole, un numero leggendario anche nella Juve, le prestazioni sono positive, siamo alla ricerca di un Dybala che possa entrare nella storia”.



SU ALLEGRI - “Duro? Ha un linguaggio e comunicazione adeguato ai momenti, la giusta comunicazione".