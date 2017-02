Intervenuto ai microfoni di Mediaset Premium, il direttore generale della Juventus, Beppe Marotta, ha parlato della sfida che vedrà i bianconeri affrontare l'Inter allo Stadium: "Da sempre, da quando esistono le due squadra, questo è un esame importante . Ciò che vogliamo fare è fare un risultato importante per consolidare quanto di buono abbiamo fatto finora in ottica scudetto".



SU HERNANES - Hernanes? Abbiamo un appuntamento domani mattina. Pensiamo che si definirà tutto.



SU DYBALA - "Dybala? chi ha giocato a calcio sa che cosa significa lasciare il campo, soffrire. Sono situazioni e dinamiche che vanno accettate, fanno parte del mondo del calcio, lui lo sa, non abbiamo ingigantito una situazione minima".



SU ICARDI - Se ho mai pensato a Icardi? E' sicuramente un buon giocatore, ma ha fatto un percorso che non gli ha fatto incontrare la Juventus. Ora però è un titolarissimo dell'Inter e la Juventus ha scelto altri attaccanti e si gode quelli che ha.