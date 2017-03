Una dirigenza con il contratto a scadenza. Tra i segreti della gestione Agnelli nel ciclo vincente della Juventus c'è sicuramente il duo Beppe Marotta e Fabio Paratici, entrambi determinanti sul piano manageriale e adesso con il contratto valido solo per un altro anno, fino al 2018. Una questione da risolvere al più presto per programmare il futuro bianconero: nelle strategie della società, il peso del direttore generale e direttore sportivo sta risultando fondamentale, tra intuizioni in entrata (Pogba su tutte) ma anche in uscita.



AGNELLI CONVINTO - Da parte propria, Andrea Agnelli è già convinto: vuole il rinnovo di entrambi, Marotta e Paratici non si toccano. E presto conta di discutere il contratto sia per il dg che per il ds, la Juventus vuole continuare con loro, la progettualità che continua indica proprio questa direzione, anche per gli obiettivi di mercato programmati anche per il 2018 e non solo. Insomma, la scelta è chiara. La Juve riparte da Marotta e Paratici, ma presto ci sarà da ridiscutere i rispettivi contratti. Con più fiducia che mai.